ВС РФ освободили населенный пункт Орестополь в Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи у Европы и Запада после российских ударов возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Несмотря на полученную обещанную помощи Европы и согласованный рекордный пакет помощи Германии, Украина может столкнуться с кризисом уже в январе 2026-го.

В то же время глава России Владимир Путин заявил, что Киев развязал против РФ гибридную войну с использованием соцсетей, поэтому Путин усилил информационную безопасность. Российские военные освободили Орестополь в Днепропетровской области, а также разорвали связь между группировками ВСУ в Красноармейске и Димитрове в ДНР. Главное о спецоперации на Украине за 14 ноября — в материале URA.RU.

Зеленский попросил помощи...

Украинский президент попросил Европу и Запад помочь с вооружением после российских ударов возмездия. «Необходимо усиление защиты дополнительными системами и ракетами-перехватчиками. Европа и США могут помочь», — написал Зеленский в своей соцсети X.

Кроме того, украинский лидер призвал усилить антироссийские санкции. Такое заявление он сделал после российского удара возмездия возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам ВПК Украины.

...и отправился на фронт

Зеленский просит помощи у Запада и Европы после российских ударов возмездия

Зеленский посетил район Степногорска в Запорожской области. Там он отмечал бойцов ВСУ государственными наградами. Во время встречи основное внимание было уделено текущей ситуации на направлении и активизации штурмовых действий со стороны противника.

Также речь шла об особенностях применения дронов «Вампир». Президент подчеркнул, что все вопросы, поднятые во время разговора, будут тщательно проработаны, и по каждому из них он пообещал найти решения.

Украина теряет поддержку Запада

Масштабный коррупционный скандал на Украине негативно влияет на желание стран Запада ее поддерживать. Об этом заявил журналистам в пятницу премьер-министр Польши Дональд Туск. «Сегодня проукраинский энтузиазм намного меньше и в Польше, и в Европе. Люди устали от войны, от этих расходов. И это не так легко поддерживать поддержку Украины в ее войне с Россией», — цитирует Туска РИА Новости. Однако, по его словам, поддерживать Пользу они не перестанут, однако факты коррупции осложняют ситуацию.

Германия предрекла Украине падение и одобрила рекордную помощь

ФРГ планирует направить Украине 11,5 миллиардов евро Фото: Роман Наумов © URA.RU

Украина может столкнуться с финансовым кризисом уже в январе 2026 года, пишет Handelsblatt со ссылкой на источники в Еврокомиссии. По их данным, страна получила обещанную европейскую помощь в начале октября и ноября, однако этого недостаточно для стабилизации ситуации.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис добавил, что финансовые потребности Украины являются масштабными и требуют немедленного решения. По словам высокопоставленного дипломата, резервы в размере 6 миллиардов евро, предназначенные для первого квартала 2026 года, полностью исчерпаны.

При этом бюджетный комитет Бундестага согласовал проект бюджета на 2026 год, который предусматривает финансовую помощь для Украины в размере 11,5 миллиардов евро, пишет агентство DPA. Эо на 3 миллиарда евро больше, чем изначально планировали выделить в правительстве ФРГ.

Реакция Путина на провокации Зеленского

На совещании с постоянными членами Совета Безопасности 14 ноября российский президент обсудил борьбу с киберпреступностью. Как объяснил URA.RU руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, Киев развязал против России гибридную войну с использованием соцсетей, поэтому Путин усилил информационную безопасность.

«Украинцы используют разные способы нанести вред России. Мы должны этому противостоять, знать как распознать активность врага в Сети, как бороться с ней. Причем это должны понимать не только представители власти, но и каждый гражданин», — сказал Иванов, объясняя причины срочного заседания Совбеза РФ.

ВС РФ освободили Орестополь

За неделю ВС РФ освободили 11 населенных пунктов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

За прошедшие сутки российские военные освободили Орестополь в Днепропетровской области. Также зачищен Рог у Красноармейска в ДНР, сообщили в Минобороны России. По данным военного ведомства, за прошедшую неделю ВС РФ освободили 11 населенных пунктов.

В частности, завершена зачистка от украинских боевиков населенного пункта Рог в ДНР. Кроме того, в течение недели освобождены населенные пункты Сухой Яр и Гнатовка Донецкой Народной Республики.

Разрыв связи группировки ВСУ

Российские силы разорвали связь между группировками ВСУ в Красноармейске и Димитрове в ДНР. Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский. «Группировка противника в Красноармейске и Димитрове разрезана окончательно, сообщения между городами больше нет, вооруженные формирования Украины отрезаны друг от друга», — цитирует его ТАСС.

Украинские БПЛА пытались атаковать Нововоронежскую АЭС