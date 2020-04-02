Двое жителей ХМАО излечились от коронавируса

Контрольные анализы подтвердили: двое больных коронавирусом были вылечены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Югре зарегистрированы первые случаи излечения заболевших коронавирусом. Об этом сообщила губернатор Наталья Комарова.

«Делюсь хорошей новостью. Медики Сургутской окружной клинической больницы вылечили от новой коронавирусной инфекции двух пациентов, жителей Сургута. Два контрольных анализа показали отрицательный результат на COVID-19. #СпасибоВрачам от всего региона!» — написала Комарова на своей странице в Instagram.

Таким образом в Югре остается шестеро больных, у которых достоверно подтвержден коронавирус.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО введен режим обязательной самоизоляции. Это означает, что покидать дома югорчане могут лишь для поездок на работу, пополнения запаса медикаментов и продуктов питания, выгула домашних животных или выкидывания мусора.