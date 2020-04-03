Мишустина призвали провести в России национализацию компаний

Михаил Шмаков считает, что проблемы компаний могут привести к тому, что массовыми станут спекулятивные сделки с единственной целью захвата предприятий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Правительство РФ призвали провести в стране национализацию предприятий. С такой идеей к Михаилу Мишустину обратился председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. Соответствующее письмо опубликовано на сайте организации.

Речь идет о компаниях, стоимость которых значительно снизилась из-за сложившейся экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса. По мнению Шмакова, проблемы компаний могут привести к тому, что массовыми станут спекулятивные сделки с единственной целью захвата предприятий.

«Считаем необходимым срочно разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России и обеспечения социальной стабильности, и приступить к его практическому использованию», — указал в письме глава ФНПР. Кроме того, он предложил в письме установить мораторий на реприватизацию попавших в госсобственность структур сроком на один год. Вернуть их в частные руки, по словам Шмакова, можно будет только после положительного решения отраслевого профсоюза.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

В России по последним данным зафиксировано 3 547 случаев заражения, 32 человека умерли, 243 пациента выздоровели. Университет Джона Хопкинса в США ранее объявил, что в мире число зараженных людей превысило отметку в 1 млн.