Российские бизнесмены предлагают поднять пенсионерам и многодетным пособия

Увеличить пособия предлагают пенсионерам, безработным и многодетным семьям с низким уровнем заработка, а также гражданам, которые столкнулись с сокращением зарплаты. Такую идея правительству РФ предложили российские бизнесмены. Они уверены, что выделенные деньги пойдут на потребительский рынок.
«Это поможет поддержать потребительский спрос, не допустить ликвидации предприятий и роста безработицы, указано в письмах президенту и в правительство за подписью представителей 20 союзов и ассоциаций поставщиков и продавцов», — пишут «Известия». Представители бизнес-объединений в письме указывают, что поддерживают уже принятые властями антикризисные меры, но считают их недостаточными.
По мнению председателя совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александра Борисова, принятые решения о поддержке россиян обеспечат многим выживание, но не позволят им стать активными потребителями. По его словам, две трети населения не имеют сбережений. Поэтому реализация предложенных мер заметно улучшит развитие потребительского рынка. По предварительным оценкам, речь идет о поддержке незащищенных слоев населения на общую сумму около 3 трлн рублей в этом году.
Ранее сообщалось о том, что кабмин выделит 2,6 миллиарда рублей, чтобы избежать роста безработицы. Деньги предназначены малому и среднему бизнесу на выплату зарплат, поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, выставочного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования и бытовых услуг.