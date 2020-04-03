Главный инфекционист ФМБА назвал основную цель коронавируса

COVID-19 не ставит своей целью убийство зараженного организма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главной целью коронавируса COVID-19, как и любого другого вируса, является репродукция, а не убийство зараженного организма. С таким заявлением выступил главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Вирус, конечно, зло, но убивать нас он не намерен», — приводит цитату Никифорова РИА «Новости». Инфекционист подчеркнул, что если бы задачей вируса было убийство инфицированного им организма, то на Земле бы уже не было «ничего живого».

Медик отметил, что вирус — паразит, который живет в больном, однако, живом организме, так как в случае смерти инфицированного погибает и он сам.

Ранее биолог рассказывал россиянам, что мыть руки и обрабатывать поверхности можно любым средством, убивающим бактерии. Так, бывший биолог лаборатории Московского городского центра дезинфекции Роман Хряпкин заявил, что мыть руки можно даже пеной для бриться, пишет «Утро.ру». Также специлисты оценивали эффективность алкогольных напитков в качестве дезинфицирующего средства. ПО мнению врача-инфекциониста Ильи Акинфиева, при отсутствии антисептика можно заменить его водкой, но не стоит рассчитывать на такую же эффективность, передает «Общественное телевидение России».