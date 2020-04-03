На прилавке магазина электротоваров появились мыло и туалетная бумага Фото: «ЧП.ДТП. Новый Уренгой», «ВКонтакте».

Ямальские бизнесмены пускаются на хитрости, чтобы не закрывать магазины в период полной самоизоляции. На ситуацию, когда торговые точки реализуют непрофильные товары, обратили внимание местные жители в социальных сетях.

«Чтобы обойти штрафы и закрытие, руководители купили бумагу и мыло, якобы как средства первой необходимости», — сообщил житель Нового Уренгоя в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте». По утверждению автора поста, на такой шаг пошла администрация одного из магазинов электротоваров.

Подписчики паблика не поддержали жалобщика. Из комментариев следует, автор поста таким образом сводит счеты с магазином, который ему чем-то насолил, а кроме того, он сам нарушает режим самоизоляцию — посещает торговую точку, в которой не должно быть продуктов или товаров первой необходимости.

Один из предпринимателей, занимающихся торговлей, на условиях анонимности пояснил URA.RU: сам он на такие хитрости пойти не рискнул бы. «У меня в документах указано, чем я могу торговать. Чтобы добавить в список что-либо, не один месяц уйдет», — сообщил бизнесмен. По словам собеседника, либо речь идет о нарушении «до первой проверки», либо владелец «заплатил, кому нужно».

Ранее сообщалось, что на Ямале продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции. По информации оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса, 2 апреля в округе было зарегистрировано два случая заболевания.

По распоряжению губернатора Дмитрия Артюхова, поселок Пангоды Надымского района, в котором проживают заболевшие, закрыт на карантин. Въезд и выезд из поселка закрыт, населению запрещается покидать свои дома.