Первые два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией были подтверждены у работников предприятия «Газпром добыча Надым». Об этом URA.RU сообщил собственный источник. Информацию о заболевших подтвердили оперативном штабе Москвы.
«Подтвердили два случая. Это газовики», — кратко сообщил инсайдер. Его информацию также подтвердили в оперативном штабе Москвы. «В России зафиксирован 771 новый случай коронавируса», — говорится в сообщении. В таблице, предоставленной оперштабом, напротив ЯНАО стоит отметка, что в регионе зарегистрированы два случая заболевания.
В оперативном штабе ЯНАО также подтвердили информацию о двух заболевших. «Заболели жители поселка Пангоды Надымского района. Оба мужчины госпитализированы в инфекционное отделение Надымской центральной районной больницы», — сообщили в оперштабе.
В пресс-службе «Газпром добыча Надым» URA.RU сообщили, что не получали новых документов от Роспотребнадзора и не могут ответить их ли это сотрудники. «Помимо постановления, о том, что у нас есть два работника с подозрением, других документов — нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе
Ранее URA.RU сообщало, что двое работников Медвежинского газопромыслового управления (поселок Пангоды), были отстранены от работы в связи с подозрением на коронавирус 31 марта. Их госпитализировали в инфекционное отделение Надымской ЦРБ, а анализы на инфекцию отправили в Новосибирск в научный центр «Вектор». Также в самом поселке усилили дезинфекцию, а сотрудникам Медвежинского управления было ограничено передвижение в другие подразделения. Сотрудникам «Газпром добыча Надым» ограничили выезд за пределы Надымского района.