Выросло число жертв взрыва в магнитогорской пятиэтажке

После взрыва газа ребенок находился в коме
новость из сюжетаВзрыв в магнитогорской пятиэтажке
В челябинском ожоговом центре скончался полутроагодовалый мальчик, пострадавший от взрыва бытового газа в Магнитогорске. Информацию URA.RU подтвердила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
«Да, к сожалению, малыш вчера скончался» — сообщила вице губернатор.
Взырв в многоэтажке на ул Доменщиков произошел вечером 26 марта. Сдетонировали газовые баллоны, которые принес в квартиру родственник хозяев квартиры. На месте погиб 13-летний подросток, его младший брат получил 100% ожогов тела и все это время находился в коме. От взрыва выгорело несколько квартир. Дядя погибших, Эдуард Р., обвинен в предумышленном убийстве и арестован на два месяца. Ход расследования уголовноего дела взяла на себя прокуратура РФ.