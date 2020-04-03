02 апреля 2020
01 апреля 2020

Выросло число жертв взрыва в магнитогорской пятиэтажке

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в ОКБ-2 для проверки готовности к пандемии. Челябинск, роддом, медики, медицина, врачи, реанимация
После взрыва газа ребенок находился в комеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Взрыв в магнитогорской пятиэтажке

В челябинском ожоговом центре скончался полутроагодовалый мальчик, пострадавший от взрыва бытового газа в Магнитогорске. Информацию URA.RU подтвердила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Да, к сожалению, малыш вчера скончался» — сообщила вице губернатор.

Взырв в многоэтажке на ул Доменщиков произошел вечером 26 марта. Сдетонировали газовые баллоны, которые принес в квартиру родственник хозяев квартиры. На месте погиб 13-летний подросток, его младший брат получил 100% ожогов тела и все это время находился в коме. От взрыва выгорело несколько квартир. Дядя погибших, Эдуард Р., обвинен в предумышленном убийстве и арестован на два месяца. Ход расследования уголовноего дела взяла на себя прокуратура РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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