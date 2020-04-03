Скончалась высокопоставленная руководительница из правительства Челябинской области

Татьяне Студеникиной было 56 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый заместитель начальника Главного управления юстиции Челябинской области Татьяна Студеникина скончалась после продолжительной болезни. Об этом стало известно из документа, опубликованном на правовом портале правительства 3 апреля. Речь идет о прекращении контракта в связи со смертью гражданского служащего.

«Прекратить действие служебного контракта со Студеникиной Татьяной Александровной», — говорится в документе. Первый замруководителя скончалась 23 марта.

Как сообщается на сайте Главного управления юстиции, Студеникиной было 56 лет. На посту первого заместителя руководителя она проработала более 15 лет