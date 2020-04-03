02 апреля 2020
01 апреля 2020

Жителей Перми с подозрением на коронавирус госпитализировали по решению суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, скорая помощь, реанимация, скорая медицинская помощь, машина скорой помощи
Медики принудительно обследуют двух пермяков, у которых подозревают COVID-19Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Двух жителей Перми принудительно госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Сотрудники ведомства сообщают, что два иска о принудительной госпитализации лиц, у которых подозревают COVID-19, удовлетворил Мотовилихинский районный суд Перми.

«Граждане будут госпитализированы силами судебных приставов, медицинских работников при участии сотрудников полиции», — говорится в сообщении на сайте краевого управления ведомства.

Всего в Пермском крае было зарегистрировано 20 случаев заражения COVID-19. Трое пациентов выздоровели, два человека погибли. В России на данный момент зафиксировано 3548 случаев заболевания, выздоровели 235 человек, 30 человек скончалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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