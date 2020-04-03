Жителей Перми с подозрением на коронавирус госпитализировали по решению суда

Двух жителей Перми принудительно госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Сотрудники ведомства сообщают, что два иска о принудительной госпитализации лиц, у которых подозревают COVID-19, удовлетворил Мотовилихинский районный суд Перми.
«Граждане будут госпитализированы силами судебных приставов, медицинских работников при участии сотрудников полиции», — говорится в сообщении на сайте краевого управления ведомства.
Всего в Пермском крае было зарегистрировано 20 случаев заражения COVID-19. Трое пациентов выздоровели, два человека погибли. В России на данный момент зафиксировано 3548 случаев заболевания, выздоровели 235 человек, 30 человек скончалось.
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