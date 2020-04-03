В челябинское министерство пришли силовики, задержана замруководителя

Стадион не могут сдать много лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области 3 апреля проводятся оперативные мероприятия. Выемку документов производят сотрудники управления экономической безопасности и борьбе с коррупцией ГУ МВД по региону. Эту информацию подтвердили в пресс-службе полицейского главка. По данным URA.RU, силовиков интересует информация, связанная со строительством биатлонного стадиона в Златоусте.

«Сотрудники полиции осуществляют оперативное сопровождение работы следователей СКР», — заявили в пресс-службе, воздержавшись от дальнейших комментариев. В пресс-службе следственного управления на звонок не ответили.

По данным URA.RU, задержана замминистра Татьяна Антонова. Именно она курировала строительство стадиона. В объект, в который вложено около 600 млн рублей, не могут сдать уже много лет.

На коллегии Контрольно-счетной региона в октябре 2018 года констатировали воровство денег на проекте. Однако в декабре 2019 года главный подрядчик — фирма «Стройтранссоюз» — получил контракты на центр по пятиборью и центр по шорт-треку — на 196 млн рублей и 370 млн рублей соответственно. В феврале 2020 года учредитель компании Михаил Азаматов был арестован по обвинению в мошенничестве.