В России резко выросло число заболевших коронавирусом

В России зарегистрирован 601 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщается в telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
«За последние сутки в России подтвержден 601 новый случай», — говорится в сообщении. Новые случаи заболевания отмечены в 32 регионах страны. В России полностью выздоровели еще 46 человек.
Коронавирусная инфекция впервые зафиксирована в Еврейской Автономной области и Республике Ингушетия. Наибольшее количество новых пациентов — в Москве (+448). Потом идут Московская область (+34) и Краснодарский край (+17).
Всего в России зафиксировано уже 4 149 заболевших коронавирусной инфекцией в 78 регионах страны. Выздоровели 281 человек, умерли 34 пациента.
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