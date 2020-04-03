В России резко выросло число заболевших коронавирусом

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Клипарт. Магнитогорск, температура, здоровье, градусники
В России за сутки выздоровели 46 человекФото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России зарегистрирован 601 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщается в telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

«За последние сутки в России подтвержден 601 новый случай», — говорится в сообщении. Новые случаи заболевания отмечены в 32 регионах страны. В России полностью выздоровели еще 46 человек.

Коронавирусная инфекция впервые зафиксирована в Еврейской Автономной области и Республике Ингушетия. Наибольшее количество новых пациентов — в Москве (+448). Потом идут Московская область (+34) и Краснодарский край (+17).

Всего в России зафиксировано уже 4 149 заболевших коронавирусной инфекцией в 78 регионах страны. Выздоровели 281 человек, умерли 34 пациента.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус», а также telegram-канале «Екатеринбург. Коронавирус».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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