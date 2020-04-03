ФСБ задержала челябинского замминистра за получение взятки

Сотрудники ФСБ задержали заместителя челябинского министра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяна Антонова задержана сотрудниками ФСБ по подозрению в получении взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«По данным следствия, подозреваемая в 2016—2017 годах получила взятку в сумме 2,2 млн рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации за совершение действий. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — уточнили в пресс-службе.

Взятку по версии следствия Антоновой дал предприниматель Михаил Азаматов, который вел строительство биатлонного центра в Златоусте и олимпийского центра шорт-трека в Челябинске. Сам Азаматов был арестован в феврале по обвинению в мошенничестве.

3 апреля сотрудники управления экономической безопасности и борьбе с коррупцией ГУ МВД провели обыски в минстрое региона. Уголовное дело возбуждено по материалам Контрольно-счетной палаты области.