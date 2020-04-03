Источник: силовики готовят два громких уголовных дела в челябинском министерстве

Олимпийский центр так и не сдан в эксплуатацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники управления экономической безопасности и борьбе с коррупцией ГУ МВД по Челябинской области в рамках 3 апреля изымают в минстрое региона документы по двум объектам. Речь идет о биатлонном стадионе имени Ишмуратовой в Златоусте и олимпийском центре шорт-трека в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах

«Готовится два уголовные дела по минстрою, — сообщил источник. — По стадиону в Златоусте и по олимпийскому центре в Челябинске». Оба объекта строил предприниматель Михаил Азаматов.

Азаматова задержали и отправили в СИЗО в феврале. Дело возбудили по материалам Контрольно-счетной палаты региона (КСП). В марте КСП начала проверку расходования бюджетных средств, выделенных на строительство олимпийского центра по шорт-треку в Челябинске. Этот центр строили в рамках нацропроекта на федеральные средства. Ни в Златоусте, ни в Челябинске спортивные объекты не сданы в эксплуатацию. «Азаматов стал активно сотрудничать со следствием», — сообщил URA.RU источник.

По данным URA.RU уже задержана замминстра строительства Татьяна Антонова. Телефоны в министерстве и в пресс-службе следственного управления СКР по региону не отвеают. В полиции факт проведения следственных действий подтверждают, но от подробных комментариев отказываются.