В Курганской области объявили о новом сокращении чиновников

Власти Лебяжьевского района (Курганская область) планируют сократить 23 сотрудников местных администраций во время преобразования в муниципальный округ. Об этом сказано в законопроекте Лебяжьевской районной думы, который опубликован на сайте областной думы.
«При создании администрации Лебяжьевского муниципального округа предполагается сокращение 23 штатных единиц, с годовой экономией в сумме 3,6 млн рублей», — сообщается в документе. В Шумихинском районе из-за той же реформы планирует сэкономить 4,5 млн рублей в год на сокращении 21 ставки.
В пояснительной записке местные власти уточняют, что многим мелким муниципальным образованиям района не хватает собственного бюджета для обеспечения жизнедеятельности поселения. Из-за низкой численности населения района найти специалистов в администрации сельсоветов и их глав трудно. 3 марта районная дума приняла решение «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Лебяжьевского района Курганской области, путем их объединения».
Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил проект по созданию муниципальных округов в июне 2019 года. 26 февраля его приняли в первом чтении. Не все депутаты поддержали эту реформу. Ранее стало известно, что после нее в Шумихинском и Макушинском районах сократят более 50 ставок.