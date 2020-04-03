02 апреля 2020

Ректор главного медвуза Урала после выхода из карантина получила аккредитацию для университета

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Пресс-конференция в ТАСС-Урал по новому набору студентов УГМУ. Екатеринбург, ковтун ольга
После карантина Ковтун добилась аккредитации УГМУФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Уральский государственный медицинский университет прошел государственную аккредитацию образовательной деятельности и получит соответствующее свидетельство. Информация об этом опубликована на сайте вуза.

«Решение Рособрнадзора было принято на основании заключения специалистов ведомства, которые проводили аккредитационную экспертизу в УГМУ. Их одобрение получили все образовательные программы университета на уровнях бакалавриата, специалиста, магистратуры, ординатуры и аспирантуры», — сказано на сайте.

Ранее URA.RU писало, что В 2019 году УГМУ трижды не смог пройти процедуру аккредитации, четвертая попытка состоялась в марте. Отмечается, что на затягивание аккредитации вуза отразилась и остановка работы диссертационного совета. В марте 2020 года ректор УГМУ Ольга Ковтун, не дождавшись результатов работы комиссии, в самый разгар эпидемии коронавируса улетела отдыхать в Чехию. После возвращения из отпуска с 20 марта Ковтун ушла на двухнедельный режим самоизоляции.

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