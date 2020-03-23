Ректор главного медвуза Урала в разгар эпидемии коронавируса вернулась из Европы

Ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун 23 марта вернулась из отпуска за границей, после чего ушла на карантин. В самый разгар эпидемии коронавируса она отправилась в отпуск в Чехию.
«Я ушла на карантин», — коротко ответила URA.RU Ольга Ковтун. Причину поездки именно в Чехию, охваченную эпидемией коронавируса, она не объяснила.
Ковтун улетела в отпуск 10 марта, когда в вузе работала комиссия по подготовке к аккредитации вуза. Во время её отсутствия был введен указ губернатора Евгения Куйвашева о режиме повышенной готовности в регионе. Поездка ректора медвуза за границу во время эпидемии вызвала возмущение студентов. В то время как ректор отдыхает, в вузе нет карантинных мер по коронавирусу. По словам инсайдера URA.RU, учащиеся недовольны тем, что им приходится посещать практику в медучреждениях города с потенциальными зараженными пациентами, а позже находиться в аудиториях вуза на 200 человек.
Обновлено в 10.30:
«Ректор по возвращении 20 марта начала соблюдать режим самоизоляции на 14 дней. С оформлением больничного листа», — уточнила URA.RU Дарья Корчак, пресс-секретарь Уральского государственного медицинского университета.