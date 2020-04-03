Губернатор Куйвашев снизит налоги для части уральцев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в Заксобрание региона законопроект о снижении ставок по налогу на имущество организаций. Речь идет о 18 категориях бизнеса, которые, по оценке главы региона, несут большие потери из-за карантина в связи с эпидемией коронавируса.
Ставку в 1.1% по налогу на имущество получат предприятия, которые работают в сферах:
• сухопутного пассажирского транспорта;
• автомобильного грузового транспорта и услуг перевозки;
• авиаперевозок;
• дополнительного образование детей и взрослых;
• спорта и отдыха
• ремонта компьютеров
• продажи предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
• стирки и химическая чистка изделий
Кроме того, в список вошли
• гостиницы и предприятия общественного питания;
• кинотеатры;
• турфирмы;
• санаторно-курортные организации
• предприятия, ведущие физкультурно-оздоровительная деятельность;
• организации, оказывающие услуги по дневному уходу за детьми;
Предприятия получат льготы в случае выполнения двух условий. «Ставки будут устанавливаться, если за отчетный период размер среднемесячной заработной платы работников составил не менее 50% размера среднемесячной номинальной начисленной зарплаты по полному кругу организаций Свердловской области. Еще одним важным социальным условием является среднесписочная численность работников предприятий и организаций, претендующих на льготное налогообложение: она должна составлять не менее 90 процентов от среднесписочной численности работников соответствующих организаций Свердловской области», — заявила спикер регионального парламента Людмила Бабушкина.
Внеочередное заседание Заксобрания, на котором будет рассматриваться законопроект губернатора, состоится в четверг, 9 апреля.
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