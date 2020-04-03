02 апреля 2020

Губернатор Куйвашев снизит налоги для части уральцев

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Внеочередное заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, заксобрание свердловской области, парламент
Законопроект губернатора рассмотрят в четверг, 9 апреляФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в Заксобрание региона законопроект о снижении ставок по налогу на имущество организаций. Речь идет о 18 категориях бизнеса, которые, по оценке главы региона, несут большие потери из-за карантина в связи с эпидемией коронавируса.

Ставку в 1.1% по налогу на имущество получат предприятия, которые работают в сферах:

• сухопутного пассажирского транспорта;

• автомобильного грузового транспорта и услуг перевозки;

• авиаперевозок;

• дополнительного образование детей и взрослых;

• спорта и отдыха

• ремонта компьютеров

• продажи предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

• стирки и химическая чистка изделий

Кроме того, в список вошли

• гостиницы и предприятия общественного питания;

• кинотеатры;

• турфирмы;

• санаторно-курортные организации

• предприятия, ведущие физкультурно-оздоровительная деятельность;

• организации, оказывающие услуги по дневному уходу за детьми;

Предприятия получат льготы в случае выполнения двух условий. «Ставки будут устанавливаться, если за отчетный период размер среднемесячной заработной платы работников составил не менее 50% размера среднемесячной номинальной начисленной зарплаты по полному кругу организаций Свердловской области. Еще одним важным социальным условием является среднесписочная численность работников предприятий и организаций, претендующих на льготное налогообложение: она должна составлять не менее 90 процентов от среднесписочной численности работников соответствующих организаций Свердловской области», — заявила спикер регионального парламента Людмила Бабушкина.

Внеочередное заседание Заксобрания, на котором будет рассматриваться законопроект губернатора, состоится в четверг, 9 апреля.

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