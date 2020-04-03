Пермский мэр устроил онлайн-разнос своему подчиненному во время тотального карантина

Глава Пермского района отчитал своего коллегу в интернете Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Глава Пермского района Александр Кузнецов устроил онлайн-разнос своему подчиненному— главе Юго-Камского поселения (является частью Пермского района) Игорю Солареву во время тотального карантина. На официальной странице администрации Пермского района в соцсетях указано, что Соларев, а также председатель совета депутатов Юго-Камского поселения Андрей Полыгалов «игнорируют все районные мероприятия по предупреждению распространения вируса».

В пресс-службе Кузнецова URA.RU заявили, что им непонятна причина поведения Соларева. «Он это ничем не объясняет, на контакт со штабом [по противодействию распространения вируса], который сформирован в районе, не идет — просто не берет телефон и все», — заявили в пресс-службе. Получить комментарий Соларева по телефону не удалось — в его приемной на звонок корреспондента URA.RU не ответили.

Помимо этого в администрации Кузнецова Солареву также указали на недоработки в сфере ЖКХ, неисполнение ремонта в рамках напроекта «Жилье и городская среда» и угрозу срыва сроков реализации программы по расселению аварийного жилья.

По мнению политтехнолога Олега Борисенко, открытое обвинение Соларева — желание Кузнецова подстраховать себя. «В случае чего, политик сможет найти крайнего и свалить недоработки по мерам, связанным с распространением коронавируса на главу Юго-Камска», — пояснил Борисенко. Он также напомнил, что отношения Кузнецова и Соларева «очень натянутые» и последний находится в открытой оппозиции к своему руководителю. Это связано также с планами Кузнецова объединить все поселения района в городской округ. Активнее других против этой инициативы выступили власти Юго-Камска.