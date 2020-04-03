В Курганской области нашли кандидатов на замену мэру, который не хотел занимать пост «ради статуса»

Два человека подали заявки на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Половинского района Курганской области. Об этом URA.RU сообщили в районной администрации.
«Два кандидата подали заявки на конкурс», — рассказала URA.RU управляющий делами районной администрации Светлана Тягунова. Называть фамилии претендентов и давать другие комментарии по предстоящему конкурсу она не стала. Получить оперативный комментарий в пресс-службе главы региона не удалось.
По данным районной газеты «Вестник района», документы на участие в конкурсе подали двое местных жителей. «Это 36-летний пожарный ПЧ-35 Евгений Козеев и 51-летний главный специалист по защите информации администрации района Игорь Гурьев», — отмечает издание. Оба мужчины ранее участвовали в конкурсе на должность главы Половинского сельсовета.
Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Половинского района состоится 12 мая в 14.00. Комиссия оценит уровень образования и стаж работы претендентов, а также их программы первоочередных мероприятий по развитию муниципалитета. Если по итогам конкурса участники наберут необходимое количество баллов, они пройдут во второй этап — непосредственно выборы главы района. Голосовать будут депутаты районной думы.
Экс-глава Половинского района Армэн Хачатурян объявил о своей отставке 12 марта, заявив, что не хочет занимать должность «просто ради статуса». Он намерен создать свое предприятие и принять участие в выборах в Половинскую районную думу.