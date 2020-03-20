Владимир Осокин ушел в отставку в начале марта после ДТП и отказа от медосвидетельствования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области стартовал прием документов от желающих занять вакантные должности глав Шадринского и Половинского района. Объявления об этом опубликованы на официальных сайтах муниципалитетов.

«Объявляется конкурс по отбору кандидатур на должность главы Шадринского района», — говорится в одном из объявлений. Документы от желающих занять этот пост районная администрация будет принимать до 6 апреля. Конкурс назначен на 7 мая, 13.00. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Половинского района состоится 12 мая в 14.00. Документы на участие в нем принимаются с 20 по 31 марта.

Конкурсные комиссии оценят уровень образования и стаж работы претендентов, а также их программы первоочередных мероприятий по развитию муниципалитета. Кандидаты, набравшие необходимое количество баллов, пройдут во второй этап — непосредственно выборы главы района. Голосовать будут депутаты районных дум.

Бывший глава Шадринского района Владимир Осокин ушел в отставку по собственному желанию в начале марта после того, как попал в аварию с участием грузовика, перевозившего снег. Очевидцы сообщали, что экс-чиновник в момент аварии был в нетрезвом состоянии. От медицинского освидетельствования Осокин отказался. 11 марта суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей и лишил водительских прав на 1,5 года, сообщало ранее URA.RU.

Экс-глава Половинского района Армэн Хачатурян объявил о своей отставке 12 марта, заявив, что не хочет занимать должность «просто ради статуса». Он намерен создать свое предприятие и принять участие в выборах в Половинскую районную думу.