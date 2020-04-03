В Кремле назвали условие для отказа от нерабочего месяца

Российские власти примут решение о преждевременном окончании нерабочего месяца только в том случае, если в стране исчезнет угроза эпидемии коронавируса. Об этом во время общения с прессой сообщил URA.RU пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Естественно, пока угроза распространения вируса и начала эпидемии будет оставаться актуальной, будет продолжаться режим», — ответил на вопрос URA.RU Дмитрий Песков. При этом он напомнил, что губернаторы регионов могут на местах регулировать условия изоляции граждан.
Президент России Владимир Путин 2 апреля выступил с обращением к нации и объявил апрель нерабочим месяцем. Такие меры должны замедлить или остановить распространение коронавируса в стране. По данным на 3 апреля в России выявлено 4149 случаев заражения COVID-19, за последние сутки их число увеличилось на 601.
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