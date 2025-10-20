Путин предложил россиянам заработать на ипотеке

Акции «Дом.РФ» будут привлекательными для россиян при ответственной политике по дивидендам, заявил президент Владимир Путин Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Президент Владимир Путин дал возможность россиянам заработать на строительстве жилья. На встрече с генеральным директором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко 20 октября он обсудил планы выхода госкорпорации на биржу. Как объяснили эксперты URA.RU, размещение акций позволит направить дополнительные ресурсы на новые жилищные проекты и развитие городской среды, а у россиян появится безопасный и выгодный вариант вложить свободные деньги.

В начале встречи в Кремле Путин сразу перешел к главной теме. «Компания выходит на IPO (Initial Public Offering — первичное публичное предложение, когда компания впервые предлагает свои акции широкому кругу лиц и размещает их на фондовой бирже. — Прим. ред.). Как идет работа?» — спросил президент у Мутко.

«ДОМ.РФ» планирует вывести на рынок около 10% акций и привлечь 15-30 млрд рублей, доложил Мутко. С дивидендной доходностью на акцию 11-12% компания рассчитывает на очень большой интерес со стороны инвесторов, продолжил он.

«Думаю, что да. Если будете ответственную дивидендную политику проводить, то, конечно, это будут привлекательные инвестиции», — одобрил Путин.

За последние 18 лет «ДОМ.РФ» — первая компания финансового рынка после Сбербанка, которая выходит на IPO, добавил Мутко. Он рассчитывает, что акционерами станут не только крупные фонды, но и физлица. По его словам, дополнительные средства пойдут на инвестиции в строительство жилья и создание инфраструктуры.

Путин уделяет выходу «ДОМ.РФ» на IPO особое внимание, потому что это — шаг в развитии не только жилищной сферы, но и финансового рынка, считает заведующий кафедрой ипотечного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. По его словам, сейчас в России сложилась «любопытная ситуация», когда внутренние инвесторы — россияне — смотрят, куда можно вложить свободные деньги, а государству нужны эти средства в строительной отрасли.

“Строительство жилья и предоставление ипотечных кредитов — это практически вечный бизнес. Всегда требуется квартира для детей или свое жилье хочется поменять, есть спрос.

Это заставляет задуматься над новыми вариантами финансирования отрасли — то же самое IPO, когда потенциальные покупатели жилья сами же вкладываются в институты развития в жилищной сфере, а потом и получают ипотечный кредит. Жилищная отрасль перспективна. IPO для «ДОМ.РФ» — закономерная мера, привлекательная для потенциальных инвесторов — россиян», — объяснил собеседник URA.RU.

Размещение акций позволит «ДОМ.РФ» направить новые ресурсы на развитие жилищного рынка, инфраструктуры и городской среды, отметил гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов. Этот шаг будет полезен для отрасли, потому что задаст более высокие стандарты из-за открытости — необходимости отчитываться перед инвесторами. Повысятся требования к жилищным проектам, их экспертизе, срокам реализации и контролю качества, добавил эксперт.

«Проведение IPO позволит институту масштабировать свою деятельность. Сделать это без размещения акций уже несколько проблематично: в текущих условиях институт развития демонстрирует отличные результаты по эффективности ведения своей деятельности, но без привлечения частного капитала у такой схемы есть „потолок масштаба“, которого „ДОМ.РФ“ достиг где-то год-полтора назад», — пояснил Выломов.