СК опроверг данные о подписках о неразглашении с участников поисков Усольцевых

В следственном комитете опровергли сообщения о том, что с волонтеров, участвовавших в поисках пропавшей семьи Усольцевых в тайге Красноярского края, брали подписки о неразглашении информации. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Информация о подписи бумаг о неразглашении данных предварительного следствия волонтерами, которые принимали участие в первой волне активных поисков семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края, не соответствует действительности. Подписки о неразглашении данных предварительного следствия у участников поисковых мероприятий не отбирались», — передает ТАСС слова ведомства.