СК опроверг данные о подписках о неразглашении с участников поисков Усольцевых

20 октября 2025 в 19:39
Оперативники не брали подписки о неразглашении у волонтеров

Фото: Илья Московец © URA.RU

В следственном комитете опровергли сообщения о том, что с волонтеров, участвовавших в поисках пропавшей семьи Усольцевых в тайге Красноярского края, брали подписки о неразглашении информации. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Информация о подписи бумаг о неразглашении данных предварительного следствия волонтерами, которые принимали участие в первой волне активных поисков семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края, не соответствует действительности. Подписки о неразглашении данных предварительного следствия у участников поисковых мероприятий не отбирались», — передает ТАСС слова ведомства.

Поводом для официального заявления стали публикации в ряде СМИ, где со ссылкой на анонимного волонтера утверждалось, что поисковикам якобы пришлось подписывать документы о неразглашении данных предварительного следствия. Семья Усольцевых — мужчина, женщина и пятилетний ребенок — пропала 28 сентября во время похода в Красноярском крае. Активная фаза поисков с привлечением волонтеров была завершена из-за ухудшения погодных условий, сейчас поиски продолжают профессиональные спасатели и волонтеры.

Материал из сюжета:

Семья Усольцевых таинственным образом пропала в лесу Красноярского края

