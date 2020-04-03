В Челябинске пенсионерам и инвалидам вместе с продуктами на дом привозят цветы

К движению «Волонтеры-медики» стали присоединяться предпрниматели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

К работе волонтерского штаба в Челябинске, который во время карантина доставляет пожилым и маломобильным гражданам продукты с лекарствами, начали подключаться предприниматели. Об этом сообщила URA.RU региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Ольга Чижова. Свои услуги движению предложила предприниматель-флорист.

«Она стала собирать букеты, и мы отвозим их по адресам, вместе с продуктами, — рассказала URA.RU Чижова. — Пожилые люди воспринимают цветы с большой благодарностью, даже со слезами. Мы очень надеемся, что к нашему движению присоединятся и другие предприниматели, которые могли бы передавать подарки. Очень важно в такое сложное время порадовать пожилых людей, которые вынуждены из-за карантина оставаться дома».

В региональном движении «Волонтеры-медики» состоит 560 человек, из них 147 сейчас участвуют в акции помощи пожилым людям и маломобильным гражданам. Если раньше в движении были только медицинские работники, в том числе студенты-медики, то теперь к ним присоединились и обычные горожане.

«Мы проводим специальное обучение, снабжаем волонтеров средствами индивидуальной защиты», — рассказала Чижова. Заявки на доставку продуктов и лекарств поступают волонтерам по горячей линии, по обращениям на сайт. Волонтеры также работают с министерством социальных отношений региона.

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» было создано в 2013 году активистами проекта «Волонтеры Склифа». Сегодня движение является одной из крупнейших в Европе добровольческих организаций в сфере здравоохранения. Акцию для защиты пожилых людей от коронавируса «Волонтеры-медики» проводят совместно с ОНФ.