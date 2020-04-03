VIP Екатеринбурга решили нарушить карантин и собраться в мэрии после анализов на коронавирус

Гордума Екатеринбурга досрочно возвращается с карантина по коронавирусу, рассказал URA.RU спикер представительного органа Игорь Володин. По его словам, это связано с тем, что за время отсутствия депутатов накопилось большое число вопросов, требующих утверждения. Перед выходом из самоизоляции, все депутаты сдадут анализы на коронавирус.
«Вопросов накопилось много — порядка 20, — и некоторые из них действительно срочные. Например, восьмой район, изменения в действии земельного налога, отчет об исполнении бюджета [за 2019 год]. Также есть доклад Счетной палаты, вопросы о порядке проведения осмотра зданий, муниципальной адресной программе», — рассказал Володин. Также он анонсировал, что гордума примет временное решение о внесении изменений в муниципальные программы без согласования с депутатами.
Когда именно пройдут первые заседания думских комиссий, пока неясно. Ожидается, что в понедельник все депутаты, за исключением Володина и вице-спикера Виктора Тестова (они сдали анализ ранее) сдадут тесты в лабораторию горбольницы №3.
Как писало URA.RU, в конце марта дума Екатеринбурга вслед за мэрией ушла на дистанционную работу в связи с угрозой дальнейшего распространения коронавируса: все заседания были отменены, а часть сотрудников аппарата по согласования с руководителями работает из дома. Предполагалось, что в таком режиме органы власти Екатеринбурга проработают как минимум до середины апреля.