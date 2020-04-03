В поселке Ханымей Пуровского района ЯНАО местный бизнесмен Темур Мелибоев занялся благотворительностью, сообщили URA.RU в мэрии. В то время, как многие предприниматели сами просят о помощи и говорят об убытках, он уже развозит бесплатный хлеб старикам и многодетным семьям.
Арендующий в Ханымее два продуктовых магазина и пекарню молодой человек призвал жителей поселка оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, чтобы не допустить распространения инфекции. Однако благотворительность чем-то особенным не считает — говорит, что такое решение было принято в кругу семьи.
«Многим ходить трудно, а сейчас и вовсе не рекомендуется, поэтому мы посоветовались и решили так делать», — пояснил Темур в разговоре с корреспондентом. Для многодетных семей и пенсионеров хлеб он развозит бесплатно — это около 100 булок из 400, выпекаемых ежедневно.
Начинание Мелибоева, который не является коренным ханымейцем, а живет здесь лишь последние 10 лет, является хорошим примером для местных жителей и властей, которые так и не смогли решить проблему короткого пути в Ноябрьск.
Ранее URA.RU неоднократно рассказывало, что обустроить «незаконную» дорогу протяженностью всего в 60 км не смогут ни местные, ни районные власти. Технологический проезд используется в качестве зимника, однако тратить на него бюджетные средства нельзя, поэтому путь до города увеличивается для не желающих рисковать ханымейцев в три раза.
Между тем, в ЯНАО продолжает действовать режим самоизоляции граждан. По последним данным оперштаба, подтверждено два случая коронавируса в поселке Пангоды Надымского района — там введен жесткий карантин.