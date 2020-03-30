Технологический проезд Ханымей — Ноябрьск не будут обустраивать Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Технологический проезд протяженностью порядка 60 км, связывающий поселок Ханымей Пуровского района ЯНАО с Ноябрьском, не будут перестраивать в дорогу. Ответ из «Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО» пришел ямальскому активисту, общественнику Алексею Шевцову. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU

«Автозимник проходит по землям, принадлежащим ОАО „РЖД“ и АО „Тюменьэнерго“, в непосредственной близости к железной дороге, газопроводу и линии электропередач, в связи с чем легальное устройство автозимника или строительство автомобильной дороги по маршруту автозимника не предоставляется возможным», — говорится в ответе, подписанном директором ведомства Максимом Першиковым. В документе также уточняется, что указанная трасса не является дорогой общего пользования регионального и местного назначения.

По словам местных жителей, дорога является долгожданной, так как связывает поселок с Ноябрьском. «Жители ждут еще со времен, когда первая техника пришла по нему. По дороге сейчас привозят 80% продуктов. Ханымейцы также часто ездят в Ноябрьск. Это решило было много проблем», — отмечают местные жители.

Получить оперативный комментарий в компаниях «РЖД» и «Тюменьэнерго» не удалось. Были направлены запросы.

Ранее URA.RU сообщало, что ямальцы пожаловались на состояние зимника Ханымей — Ноябрьск. Благодаря этому участку время в дороге до Ноябрьска уменьшается в четыре раза, что особенно важно, если речь идет, к примеру, об оказании помощи заболевшим. Трасса сейчас является бесхозной и заброшенной, но жители все равно продолжают ей пользоваться, несмотря на риск для жизни. Местные чиновники объясняли невозможность обустройства зимника тем, что он находится в полосе отвода участка «РЖД» и принять его на баланс муниципалитет не может. При этом «РЖД» также не является собственником.