Лучшие хиты джазовой дивы на URA.RU

Завершается первая рабочая неделя в самоизоляции. Чтобы поддержать своих читателей и уйти на выходные в хорошем настроении, URA.RU в компании Tele2 проводят первый онлайн-концерт для всех оставшихся дома. Не важно, трудились ли все это время удаленно или отсыпались и занимались самообразованием, мы предлагаем провести вечер за прослушиванием хорошей музыки.

Гостьей первого музыкального эфира на URA.RU стала джазовая певица Флора Бичахчян. Русская Эми Уайнхаус, эксцентричная дива, обладающая взрывным голосом и харизматичной подачей в жанрах R& B, соул и джаз, советский грув и хип-хоп. В начале 2020 года Флора приняла участие в вечернем шоу Ивана Урганта, шоу «Ну-ка, все вместе» на канале «Россия 1» и выступила на концерте певицы Манижи в качестве приглашенного вокалиста.