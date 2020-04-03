Москвич, оспаривающий карантин, подал новый иск к властям столицы

Москвич Дмитрий Кисиев учел недостатки своего иска к правительству столицы из-за введенного режима всеобщей самоизоляции и подал новый. Предыдущий иск Кисиева был оставлен Мосгорсудом без движения.
Ранее Кисиев просил признать как несоответствующий законодательству пункт 2 указа мэра Москвы от 23 марта. Как пояснили в Мосгорсуде журналисту РИА «Новости», «данный иск был оставлен без движения из-за недостатков». После чего, заявитель подал новый иск, где уже просит признать несоответствующим законодательству РФ пункт 9.3 указа, которым Собянин обязал граждан не покидать места проживания, за исключением экстренных случаев.
В новом иске указывается, что мэр Москвы Сергей Собянин не мог принять такое распоряжение, поскольку оно ограничивает право на свободу передвижения. Исключениями являются только введение чрезвычайного положения или карантина по рекомендации главного санитарного врача, но ни одно из этих условий не было выполнено на момент принятия решения о режиме общей самоизоляции в Москве.
По оценке юристов, иск к правительству Москвы о незаконности введения режима общей самоизоляции имеет мало шансов на успех.
Собянин из-за пандемии коронавируса запретил москвичам покидать дома с 30 марта, выходить на улицу можно только в исключительных случаях. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал последовать примеру Москвы и регионы, напоминает телеканал 360.
Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, в России зафиксировано 4 149 заболевших коронавирусной инфекцией в 78 регионах страны. Выздоровели 281 человек, умерли 34 пациента.
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