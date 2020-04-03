На правительство Москвы подали в суд из-за общей самоизоляции

Заявители уверены, что правительство незаконно ввело ограничения передвижения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Москвич Дмитрий Кисиев подал иск в Мосгорсуд к правительству столицы из-за введенного режима всеобщей самоизоляции, сообщили в пресс-службе суда. Заявитель хочет, чтобы указ о введении режима признали недействительным, рассказал адвокат Кисиева

«Заявитель оспаривает пункт 9.3 указа, которым Собянин обязал граждан не покидать места проживания, за исключением экстренных случаев», — цитирует адвоката Мансура Гильманова «Ведомости». В иске указывается, что у мэра Москвы Сергея Собянина не мог принять такое распоряжение, поскольку оно ограничивает право на свободу передвижения. Исключениями являются только введение карантина по предложению главного санитарного врача, чрезвычайного или военного положения. Однако никакой из этих условий не было выполнено при принятии решения о режиме общей самоизоляции в Москве.

К правительству Москвы был подан еще один иск, который подписали 20 человек. Они также пытаются признать незаконным указ Собянина об общей самоизоляции, пишет « Царьград ».

Мэр Москвы запретил жителям столицы покидать дом с 30 марта. Выходить можно только в исключительных случаях. Такие меры приняты для борьбы с распространением коронавируса. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал регионы последовать примеры Москвы, напоминает телеканал 360.