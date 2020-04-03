В мэрии Екатеринбурга объяснили, хватит ли мест в дежурных детсадах, открываемых на время карантина

С понедельника, 6 апреля, в детских садах столицы Урала начинают работу дежурные группы. Об URA.RU сообщили в департаменте образования Екатеринбурга. Отдать детей в них смогут лица, чья работа должна быть продолжена даже в условиях режима всеобщей изоляции (медики, работники спецслужб, ЖКХ, часть чиновников). Группы откроются в 29 детсадах (см. СПИСОК) — в мэрии надеются, что этого достаточно (всего в Екатеринбурге — 347 дошкольных учреждений).
«Предварительно были сделаны необходимые расчеты: департамент получил обратную связь от руководителей детских садов о возможности организовать дежурные группы и количестве детей, нуждающихся в предоставлении места на время ограничительных мероприятий», — пояснили агентству в департаменте образования Екатеринбурга.
Получить место в дежурной группе смогут только дети, ранее посещавшие какой-либо детсад. В зависимости от количества детей, в одном детском саду будут открывать одну или более групп, но с расчетом до 12 детей в каждой. Принимать детей в дежурных детсадах будут с 7.30, работать они будут до 18.00. Такой режим продлится вплоть до особого распоряжения.
Схема устройства детей в дежурные группы следующая: родителю необходимо получить справку от работодателя с обоснованием необходимости предоставления места в дежурной группе, написать заявление и сканы обоих этих документов направить на электронную почту управления образования района. Районо должно дать ответ в течение двух дней. Прием детей начнется уже 6 апреля, в каждом из дежурных детсадов организуется осмотр детей врачом-педиатром.