02 апреля 2020

В Челябинске перенесли открытие многофункциональных центров

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередь в МФЦ, допуск по предварительной записи. Челябинск, очередь , многофункциональный центр, мфц
Челябинские МФЦ будут закрыты дольше запланированногоФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Работа челябинских Многофункциональных центров (МФЦ) возобновится не раньше 7 апреля. Они не будут работать на три дня дольше, чем планировалось ранее, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Центры „Мои Документы“ не откроются на этой неделе, как это планировалось ранее. Все офисы МФЦ будут оставаться закрытыми до 6 апреля включительно. О возобновлении их работы сообщим дополнительно. Решение будет приниматься на заседании штаба по борьбе с распространением коронавируса», — сказали в администрации города.

Предполагалось возобновить работу МФЦ по предварительной записи с 4 апреля и в полноценном режиме уже с 5 апреля. Однако губернатор Алексей Текслер на пресс-конференции в пятницу заявил о продлении режима обязательной самоизоляции в Челябинской области до 19 апреля включительно

По данным на утро 3 апреля, в регионе зафиксировано 23 случая заражения коронавирусом. Еще у пятерых человек условно-подтвержденный диагноз. Они ждут окончательных результатов их новосибирского центра «Вектор».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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