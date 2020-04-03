Дерипаска не захотел оставаться без дивидендов

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Цены на металл снизились из-за падения спроса на автомобилиФото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин предложил акционерам компании в связи с падением цен на металл отказаться от выплаты дивидендов в этом году. Второй по величине акционер — «Русал», владельцем которого является Олег Дерипаска, — эту инициативу не поддержал.

«Алюминиевая компания заблокировала это предложение», — передает РБК.

Дивиденды «Норникеля» высчитываются по формуле, зафиксированной в акционерном соглашении, которое было заключено еще в 2013 году между тремя акционерами «Интерросом», UC Rusal и Crispian. Отказ Дерипаски может быть связан с тем, что «Русал» имеет большой долг (6,47 $ млрд), который выплачивает за счет дивидендов.

«Во время кризиса не надо раздражать людей высокими дивидендами. Лучше создать резервы», — цитирует Потанина «Национальная служба новостей».

Палладий, крупнейшим производителем которого в мире является «Норникель», из-за падения спроса на автомобили на фоне коронавируса подешевел по сравнению с концом февраля на 35%.

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