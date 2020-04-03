«Победа» больше года не будет возвращать деньги за отмененные рейсы

Лоукостер вернет деньги только после 1 июня 2021 года Фото: Владимир Жабриков

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Клиенты авиакомпании «Победа» смогут получить деньги за отмененные рейсы только после 1 июня 2021 года. Об этом говорится на сайте перевозчика.

Возврат за отмененные рейсы пассажиры получат не деньгами, а баллами в личный кабинет пользователя на сайте компании, говорится в сообщении. «Средства в личном кабинете можно потратить до 1 июня 2021 года на любой рейс „Победы“», — указано на сайте. Если же до этого срока баллы не будут израсходованы, то деньги вернутся на банковский счет клиента.

Лоукостер приостановил полеты по всем направлениям из-за коронавируса с 1 апреля до 31 мая. 27 марта Россия прекратила авиасообщение с другими странами, кроме рейсов для возвращения россиян на родину. В ночь на 4 апреля будут отменены и такие перелеты.