«Победа» приостанавливает все полеты из-за коронавируса

Лоукостер приостанавливает полеты на два месяца
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Лоукостер «Победа» приостанавливает все полеты с 1 апреля до 31 мая. Об этом заявил генеральный директор компании Андрей Калмыков.
«Мы приостанавливаем полеты и призываем всех по возможности оставаться дома», — цитирует Калмыкова РИА Новости.
С 27 марта Россия прекратила авиасообщение с другими странами. Исключение составят рейсы, которые вывозят россиян на родину. Эсперты считают, что в таких условиях через месяц многие авиакомпании закроются.
За последние сутки в России выросло число инфицированных вирусом COVID-19 с 840 до 1036 человек. В мире зафиксировано почти 540 тысяч случаев заражения.
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