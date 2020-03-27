«Победа» приостанавливает все полеты из-за коронавируса

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Лоукостер приостанавливает полеты на два месяцаФото: Владимир Жабриков
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Коронавирус COVID-19

Лоукостер «Победа» приостанавливает все полеты с 1 апреля до 31 мая. Об этом заявил генеральный директор компании Андрей Калмыков.

«Мы приостанавливаем полеты и призываем всех по возможности оставаться дома», — цитирует Калмыкова РИА Новости.

С 27 марта Россия прекратила авиасообщение с другими странами. Исключение составят рейсы, которые вывозят россиян на родину. Эсперты считают, что в таких условиях через месяц многие авиакомпании закроются.

За последние сутки в России выросло число инфицированных вирусом COVID-19 с 840 до 1036 человек. В мире зафиксировано почти 540 тысяч случаев заражения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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