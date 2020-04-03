«Интерфакс»: Россия приостанавливает вывоз граждан из-за границы

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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, бортпроводник, пассажирский самолет, ручная кладь, самолет, стюардесса, авиакресла, борт самолета, авиаперевозки
Россияне пока не смогут попасть домойФото: Анна Майорова © URA.RU
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Россия приостанавливает рейсы для вывоза своих граждан из-за границы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в крупной авиакомпании.

«Рейсы отменяются в ночь с пятницы на субботу», — заявляет инсайдер агентства. По его словам, такую телеграмму авиакомпаниям разослала Росавиация.

По данным издания, с 1 апреля Россия сократила число рейсов для вывоза россиян из-за границы, чтобы более тщательно проверять всех прибывающих.

По информации «Коммерсанта», Росавиация составляла график прилета чартерных рейсов для возврата россиян из-за границы до 5 апреля. Рейсы из Перу, Германии, Таиланда, Японии, США и других стран должны были выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Аврора», S7 («Сибирь»), «Уральские авиалинии», Azur.

Ранее URA.RU сообщало, что «Уральские авиалинии» в начале апреля доставят в Екатеринбург всех российских туристов из Индии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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