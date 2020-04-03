«Интерфакс»: Россия приостанавливает вывоз граждан из-за границы

Россия приостанавливает рейсы для вывоза своих граждан из-за границы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в крупной авиакомпании.
«Рейсы отменяются в ночь с пятницы на субботу», — заявляет инсайдер агентства. По его словам, такую телеграмму авиакомпаниям разослала Росавиация.
По данным издания, с 1 апреля Россия сократила число рейсов для вывоза россиян из-за границы, чтобы более тщательно проверять всех прибывающих.
По информации «
Ранее URA.RU сообщало, что «Уральские авиалинии» в начале апреля доставят в Екатеринбург всех российских туристов из Индии.
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