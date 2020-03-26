Россия приостановит регулярные и чартерные рейсы за границу

Ограничения начнут действовать с 27 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия прекратит регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами с 27 марта из-за коронавируса. Соответствующий указ размещен на сайте правительства РФ.

«Обеспечить прекращение <…> регулярного и чартерного авиасообщения», — говорится в документе. Будут прекращены все рейсы за границу, за исключением тех, которые вывозят россиян на родину.

Такое решение было принято на заседании координационного совета при кабмине по коронавирусу. Российскому МИДу было поручено оперативно составить списки граждан, которые планируют вернуться в Россию.

Ранее Россия также приостановила авиасообщение с другими странами. Однако ограничения не касались чартерных рейсов и рейсов, вылетающих из Москвы в столицы других государств, напоминает RT.

По данным сайта coronovirus-monitor, в России уже зафиксировано 667 заражения коронавирусом, 36 — выздоровели. В стране от осложнений, вызванных вирусом, умерли два человека. Всего в мире уже более 475 тысяч заразившихся, около 110 человек выздоровели, 21 тысяча пациентов умерли.