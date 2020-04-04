Радиостанции могут полностью разориться в кризис

Радиостанции могут стать банкротами в кризис Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Ведущие FM-радиостанции страны готовятся сворачивать вещание и массово сокращать сотрудников. Открытое письмо в Минкомсвязи написали вице-президенты Российской академии радио (РАР) Юлия Голубева, Юрий Костин и Александр Полесицкий, в котором они заявляют о грядущем банкротстве из-за сокращения рекламных бюджетов (основной источник доходов радиостанций — прим.ред.).

«Кризисные явления грозят обрушить медиа-индустрию: целыми отраслями уходит реклама, выручка от которой является основным источником доходов для всех средств массовой информации, а для некоторых практически единственным», — заявляют авторы письма, их слова приводит «Национальная служба новостей». В письме вице-президенты РАР указывают, что прогнозируемое падение рекламного рынка составит 30-50%, при этом «доля рекламной выручки в структуре доходов холдингов составляет от 70% до 90%. В письме они предлагают ввести для радиостанций налоговые каникулы, отказаться от проверок ФНС на время кризиса, а также предоставить 50%-ю скидку на услуги по распространению сигнала.

Иначе, полагают руководители радиостанций, им придётся увольнять сотрудников, что приведет к полному развалу отрасли, хотя радиостанции всегда остаются на передовой по информированию граждан о важных событиях в стране и мире.