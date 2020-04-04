Российские ученые получили штамм коронавируса нового типа

Вирус доставили из Австралии и Таиланда Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Штамм коронавируса нового типа доставили российским ученым из Австралии и Таиланда. Об этом сообщил гендиректор государственного центра «Вектор» Ринат Максютов.

«В первую очередь это была Австралия, вторая [страна] — Таиланд. Данные вирусы позволили нам начать уже первые исследования и на лабораторных животных», — рассказал Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1». По словам ученого, дальше в лаборатории собираются исследовать эффективность российских вакцин и терапевтических препаратов.

Максютов также отметил, что сейчас ученые способны синтезировать любой вирус так, что никто не сможет это определить. Однако, по его мнению, новый коронавирус вряд ли создал человек.

Ранее эпидемиолог, доктор медицинских наук Игорь Гундарев заявил, что на смену коронавирусу может прийти более агрессивная инфекция. По его словам, COVID-19 пришел на место прежним штаммам гриппа, которые человечество уже побороло, напоминает RNS .

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия получила штамм коронавируса еще в феврале. Тогда она подчеркнула, что вирус доставили не из Китая.