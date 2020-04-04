В Тюменской области на фоне кризиса разрешили работать зоомагазинам

В Тюменской области в период карантина из-за коронавируса разрешили работать зоомагазинам. Это следует из постановления правительства Тюменской области, подписанного губернатором региона Александром Моором.
«Приостановить <…> деятельность предприятий розничной торговли, за исключением <…> специализированных торговых объектов, осуществляющих реализацию зоотоваров», — говорится в документе. Помимо этого в регионе разрешается работать аптекам, продуктовым и интернет-магазинам.
Ранее зоомагазинам разрешили работать в Челябинской области. Губернатор региона Алексей Текслер объяснил это тем, что корм и ветеринарные препараты являются товарами первой необходимости для животных.
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