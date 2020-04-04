03 апреля 2020
02 апреля 2020

В Тюменской области на фоне кризиса разрешили работать зоомагазинам

© Служба новостей «URA.RU»
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Пес на избирательном участке. Екатеринбург, собака, пес, кабинки для голосования, избирательный участок, голосование
Также работать зоомагазинам разрешили в Челябинской областиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области в период карантина из-за коронавируса разрешили работать зоомагазинам. Это следует из постановления правительства Тюменской области, подписанного губернатором региона Александром Моором.

«Приостановить <…> деятельность предприятий розничной торговли, за исключением <…> специализированных торговых объектов, осуществляющих реализацию зоотоваров», — говорится в документе. Помимо этого в регионе разрешается работать аптекам, продуктовым и интернет-магазинам.

Ранее зоомагазинам разрешили работать в Челябинской области. Губернатор региона Алексей Текслер объяснил это тем, что корм и ветеринарные препараты являются товарами первой необходимости для животных.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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