На Урале зоомагазинам разрешили работать во время карантина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер разрешил работать зоомагазинам в период карантина из-за коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram в формате сторис.
«Понятно, что для братьев наших меньших и корм, и ветеринарные препараты — это товары первой необходимости. Поэтому принято решение, что такие торговые точки продолжат работу», — заявил он. Глава региона отметил, что решение было принято из-за большого количества обращений от хозяев питомцев. При этом Текслеор рекомендовал зоомагазинам наладить дистанционную торговлю.
Владелец интернет-зоомагазина в Челябинске Наталья Уступалова рассказала, что они ждали разрешения губернатора. «Нам вчера на почту вечером пришло распоряжение, что учли наши просьбы и разрешили работать», — объяснила она. Хозяйка зоомагазина отметила, что покупатели просили их продолжать работу и недоумевали, чем им кормить животных в случае закрытия.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении карантина. Дни с 30 марта по 5 апреля объявлены нерабочими. Однако выходные не распространяются на экстренные и спецслужбы, аптеки, магазины, транспорт, банковские структуры, СМИ и органы власти, передает агентство Nation News.
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