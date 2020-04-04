В Москве ужесточают меры по борьбе с коронавирусом

В Москве вводятся новые меры для борьбы с распространением коронавируса. Об этом на своем сайте заявил глава столицы Сергей Собянин.
Так, Собянин поручил городским предприятиям, которые функционируют в нынешних условиях, обеспечить дезинфекцию рабочих мест и дистанцирование между сотрудниками и посетителями на расстоянии 1,5 метра. Теперь это требование будет носить обязательный характер. «Как только опасность серьезно уменьшится или исчезнет совсем, эти временные меры будут немедленно упразднены», — говорится в сообщении.
Контроль за этим Собянин поручил нескольким структурам, среди которых Объединение административно-технических инспекций, Департамент торговли и услуг столицы и другие. «Полномочия им даются достаточно серьезные и важно, чтобы они применялись адекватно, не создавали избыточное давление на бизнес и граждан», — цитирует Собянина официальный сайт мэра Москвы.
Кроме того, были установлены штрафы за нарушения режима повышенной готовности. Так, за несоблюдение дистанции в 1,5 метра на рабочем месте индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, юрлицам — от 100 до 300 тысяч рублей. Если же в результате нарушения был причинен вред здоровью человека или имуществу, то заплатить придется от 500 тысяч до миллиона рублей, или вовсе приостановить деятельность на срок до 90 суток.
Такие же суммы штрафов будут назначены за работу объектов розничной торговли, за исключением продовольственных магазинов, аптек и салонов оптики. Также штрафам подвергнутся нарушители запрета на проведение спортивных, публичных и других массовых мероприятий.
С 30 марта в Москве введен режим самоизоляции. Покидать квартиру жителям столицы можно только в случае, если им нужно работать, сходить в магазин или аптеку, выгулять домашних животных, вынести мусор или обратиться за медицинской помощью.
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