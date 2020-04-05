Психотерапевты раскрыли, усугубит ли режим самоизоляции весеннее обострение

Во избежание агрессивного поведения людям стоит иногда выходить на улицу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Соблюдение режима самоизоляции из-за коронавируса может усугубить сезонное обострение психических расстройств. Это связано с тем, что люди оказались в максимально непривычных условиях — из-за этого нарушились их естественные потребности, объяснили URA.RU психотерапевты.

«Весной невротические заболевания, как правило, активизируются сами по себе. Это происходит из-за смены сезона, изменения погоды и светового дня, а также авитаминоза. Неудивительно, что вынужденная изоляция ситуацию только усугубит», — рассказал врач-психотерапевт Андрей Бабин. По словам эксперта, введенный режим самоизоляции лишает человека движения и смены обстановки, из-за чего во многих просыпается немотивированная агрессия.

По мнению психотерапевта Георгия Амусина, психические расстройства могут возникнуть из-за того, что люди не умеют самостоятельно распоряжаться своей жизнью и справляться с кризисами. «Сейчас мы находимся в ситуации мощного психического напряжения, на которую накладывается неуверенность в завтрашнем дне. Человек не привык сам занимать свое время, мы умеем лишь поступать так, как нам скажут родственники, друзья, начальство», — объяснил специалист.

С ним согласен и психотерапевт Владимир Лозовой. «Если человек понимает, по какой именно причине он сидит дома и от чего бережется, то его поведение может измениться», — полагает специалист. Поэтому Лозовой предполагает, что благодаря достаточно высокому уровню информационного освещения ситуации удастся избежать глобального обострения.

Из-за распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим самоизоляции. В этих условиях выходить на улицу можно только за продуктами в ближайший магазин, в аптеку, вынести мусор или погулять с домашними животными, напоминает телеканал 360.