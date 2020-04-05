Пенсионер под Тулой открыл огонь по охотникам и полицейским

Спецназовцам ОМОН и полицейским пришлось оцепить место происшествия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тульской области пенсионер обстрелял охотников и прибывших на место полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

«В Веневском районе Тульской области местный житель открыл стрельбу по охотникам, а затем и по прибывшим на место сотрудникам следственно-оперативной группы», — приводит слова собеседника ТАСС. Стрельба случилась ночью с 4 на 5 апреля. Стрелявшего мужчину задержали сотрудники Росгвардии.

Стрелявший пытался закрыться в своем доме. Он несколько раз угрожал сотрудникам правоохранительных органов. Спецназовцы и полицейские оцепили место происшествия. В результате проведенной операции был задержан 64-летний местный житель. У стрелявшего оказалось несколько судимостей. О причинах нападения пока не сообщается.

У злоумышленника были изъяты предметы, похожие на гладкоствольное ружье и винтовку с продольно скользящим затвором, боеприпасы, а также муляж гранаты. При этом лицензии на ношение оружие у мужчины не было.

Ранее в Рязанской области мужчина открыл огонь из зарегистрированного охотничьего ружья по четырем молодым людям. Инцидент произошел 4 апреля. Мужчина вышел на балкон и сделал замечание молодым людям из-за того, что те громко разговаривали. Между ними завязалась словесная перепалка. После этого мужчина взял ружье и открыл огонь.