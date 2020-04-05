По версии следствия, 32-летний мужчина расстрелял молодых людей из охотничьего ружья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет опубликовал видео из квартиры в поселке Елатьма Рязанской области, где ранее мужчина расстрелял пять человек. На кадрах видно, что сотрудники ведомства начали работать на месте преступления.

Ранее в полиции сообщили, что поздним вечером 4 апреля 32-летний мужчина из поселка Елатьма Касимовского района сделал замечание молодым людям со своего балкона. Его возмутило то, что те громко общались на улице под окнами его дома. После этого между ними завязалась словесная перепалка. После этого мужчина схватил зарегистрированное охотничье ружье и открыл огонь по четырем молодым людям и девушке, которая была с ними. Они получили серьезные ранения и погибли на месте.

Стрелявшего доставили на допрос в отделение полиции. Сейчас региональный СК выясняет все обстоятельства случившегося, на месте преступления работает группа следователей. В квартире провели обыск, оружие было изъято.