В Кремле ждут новой волны кризиса

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Дмитрий Песков подчеркнул, что предстоит много работыФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Кремле ждут новую волну мирового экономического кризиса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе, и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису», — заявил он. Песков подчеркнул, что предстоит много работы. По его словам, российским властям будет нужна координация действий. Также он отметил, что необходимо принимать антикризисные меры.

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал прогноз, согласно которому при оптимистичном сценарии экономический кризис продлится минимум два года. Вероятность прогноза составляет 55%, передает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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