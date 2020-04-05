04 апреля 2020
03 апреля 2020

Уральский адвокат устроил пиар на борьбе с самоизоляцией и подал в суд на губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург , куйвашев евгений
Евгения Куйвашева обвинили в издании незаконного указаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева подали иск из-за указа о введении в регионе режима самоизоляции. Иск (имеется в распоряжении URA.RU) подал екатеринбургский адвокат, партнер Международного центра защиты прав Globallaw Антон Мамаев.

Адвокат утверждает, что решение о всеобщей самоизоляции может принимать только президент после введения режима ЧС. Мамаев в иске требует признать указ Куйвашева о введении на территории региона режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавируса недействительным.

«Пока преждевременно что-либо комментировать», — пояснила агентству директор областного департамента информполитики Юлия Прыткова. Она отметила, что в департаменте еще не видели документа.

В пресс-службе Свердловского областного суда URA.RU объяснили, что адвокат мог направить иск в электронном виде. «Только в понедельник [сможем ответить], потому что организация не работает по выходным», — отметили там.

«Конечно это хайп, который обоснован тем, что не вполне ясны юридические основания предпринимаемых мер. Понятно, что эти меры необходимы, они легитимны, но это не отменяет того, что кто-то может попробовать словить вот такой хайп», — сказал URA.RU политолог Александр Белоусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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