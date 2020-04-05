В Перми инфекционная больница закрыта на карантин: у врачей подозревают коронавирус

У пятерых врачей пермской инфекционной больницы подозревают коронавирус. Об этом в Instagram-аккаунте сообщила глава краевого минздрава Оксана Мелехова.
«У двух медицинских работников данной больницы появились симптомы пневмонии, у них были взяты пробы для выявления коронавирусной инфекции […] Подозрительные результаты были получены еще у 3 сотрудников», — сообщила Мелехова.
«Все они находятся в боксированных палатах. Трое из них — без признаков заболевания», — рассказала главный врач краевой инфекционной больницы Ирина Чарушина. Весь медперсонал, а также выписанные в течение двух недель пермяки сдали анализы на инфекцию, результат отрицательный, сообщила она в аккаунте Мелеховой.
Отделения, в которых работали медики — на ул. Пушкина, 96 — закрыты на карантин. Сюда будут госпитализировать только больных, у которых подтверждена коронавирусная инфекция. Что касается пациентов с подозрением на инфекцию, то они будут перенаправлены в другие больницы. «В первую очередь МСЧ № 1», — рассказала министр.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «