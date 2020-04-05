04 апреля 2020
03 апреля 2020

В Перми инфекционная больница закрыта на карантин: у врачей подозревают коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский клинический противотуберкулезный диспансер, где будут размещаться на карантин граждане Китая по подозрению в инфицировании коронавирусом. Челябинск, эпидемия, здоровье, медицина, противотуберкулезный диспансер, карантин, медицинская маска, врач, больница, коронавирус
Больницу закрыли после того, как у нескольких врачей заподозрили коронавирусФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У пятерых врачей пермской инфекционной больницы подозревают коронавирус. Об этом в Instagram-аккаунте сообщила глава краевого минздрава Оксана Мелехова.

«У двух медицинских работников данной больницы появились симптомы пневмонии, у них были взяты пробы для выявления коронавирусной инфекции […] Подозрительные результаты были получены еще у 3 сотрудников», — сообщила Мелехова.

«Все они находятся в боксированных палатах. Трое из них — без признаков заболевания», — рассказала главный врач краевой инфекционной больницы Ирина Чарушина. Весь медперсонал, а также выписанные в течение двух недель пермяки сдали анализы на инфекцию, результат отрицательный, сообщила она в аккаунте Мелеховой.

Отделения, в которых работали медики — на ул. Пушкина, 96 — закрыты на карантин. Сюда будут госпитализировать только больных, у которых подтверждена коронавирусная инфекция. Что касается пациентов с подозрением на инфекцию, то они будут перенаправлены в другие больницы. «В первую очередь МСЧ № 1», — рассказала министр.

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© Служба новостей «URA.RU»
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