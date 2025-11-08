СК ищет виновных в ДТП с автобусом и пострадавшей пассажиркой в Соликамске
По результатам проверки следователи примут процессуальное решение
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
К выяснению обстоятельств ДТП с автобусом в Соликамске (Пермский край) подключились оперативники СУ СКР по региону. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. URA.RU уже рассказывало, в результате дорожного инцидента пострадала пассажирка.
«Устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса в Соликамске. Проводится процессуальная проверка по факту получения травмы пассажиром», — указано в telegram-канале управления.
Авария произошла днем 8 ноября. За рулем находилась женщина. Она почувствовала запах гари и покинула салон, забыв поставить на тормоз транспортное средство. В итоге автобус съехал в кювет. Расследование инцидента взяла под контроль прокуратура.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!