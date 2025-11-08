Логотип РИА URA.RU
СК ищет виновных в ДТП с автобусом и пострадавшей пассажиркой в Соликамске

08 ноября 2025 в 22:16
По результатам проверки следователи примут процессуальное решение

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К выяснению обстоятельств ДТП с автобусом в Соликамске (Пермский край) подключились оперативники СУ СКР по региону. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. URA.RU уже рассказывало, в результате дорожного инцидента пострадала пассажирка.

«Устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса в Соликамске. Проводится процессуальная проверка по факту получения травмы пассажиром», — указано в telegram-канале управления.

Авария произошла днем 8 ноября. За рулем находилась женщина. Она почувствовала запах гари и покинула салон, забыв поставить на тормоз транспортное средство. В итоге автобус съехал в кювет. Расследование инцидента взяла под контроль прокуратура.

