СК ищет виновных в ДТП с автобусом и пострадавшей пассажиркой в Соликамске

К выяснению обстоятельств ДТП с автобусом в Соликамске (Пермский край) подключились оперативники СУ СКР по региону. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. URA.RU уже рассказывало, в результате дорожного инцидента пострадала пассажирка.

«Устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса в Соликамске. Проводится процессуальная проверка по факту получения травмы пассажиром», — указано в telegram-канале управления.